BIST 9.135
DOLAR 30,71
EURO 33,09
ALTIN 1.995,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana’da özel kalem müdür vekilini vuran şüphelinin ilk ifadesi orta çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana’da özel kalem müdür vekilini vuran şüphelinin ilk ifadesi orta çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekilini vuran şüphelinin ilk ifadesinde, ”Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum” dediği öğrenildi.

Abone ol

İddiaya göre, belediye halk ekmekte çalışan Mikail G., Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük ile konuşmak için makamına gitti. Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail G. yanında bulundurduğu tabanca ile Samet Güdük’ü yaraladı.

Yaralanan Güdük’ün ameliyatı devam ederken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Daha sonra suç aletiyle polise teslim olan şüpheli Mikail G.'nin, ilk ifadesinde, ”Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum” dediği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum'dan Pendik açıklaması: 50 yıl boyunca konuşulacak çok güzel, çok özel işlere imza atacağız
Murat Kurum'dan Pendik açıklaması: 50 yıl boyunca konuşulacak çok güzel, çok özel işlere imza atacağız
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Okul kantininde başlayan tartışmada kan aktı! Öğretmen hastaneye kaldırıldı
Okul kantininde başlayan tartışmada kan aktı! Öğretmen hastaneye kaldırıldı
Gazze katliamı sonrası McDonald's'tan 'satışlarımız zayıfladı' açıklaması
Gazze katliamı sonrası McDonald's'tan 'satışlarımız zayıfladı' açıklaması
Netanyahu: Üzerimizdeki uluslararası baskı artıyor
Netanyahu: Üzerimizdeki uluslararası baskı artıyor
CHP'den Haluk Levent'e Hatay sürprizi! Levent'in cevabı belli oldu!
CHP'den Haluk Levent'e Hatay sürprizi! Levent'in cevabı belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Demokrat Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
Demokrat Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
Fransız kasabasında kamusal alanlarda akıllı telefon kullanımı yasaklandı
Fransız kasabasında kamusal alanlarda akıllı telefon kullanımı yasaklandı
50 bin TL maaş var, eleman yok 18 ile 25 yaştaki nesil bu sektörü tercih etmiyor
50 bin TL maaş var, eleman yok 18 ile 25 yaştaki nesil bu sektörü tercih etmiyor
Hollanda mahkemesinden İsrail'e F-35 parçaları satışı darbesi
Hollanda mahkemesinden İsrail'e F-35 parçaları satışı darbesi
Türkiye'den BM'ye Gazze çağrısı
Türkiye'den BM'ye Gazze çağrısı