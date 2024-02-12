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Karsan'ın hidrojenli otobüsü Gaziantep'te toplu taşımada test edilecek

Karsan'ın hidrojenli otobüsü Gaziantep'te toplu taşımada test edilecek

Karsan tarafından üretilen hidrojenli e-ATA modeli otobüs, Gaziantep'teki toplu taşıma ağında yapacağı deneme sürüşleri öncesinde tanıtıldı.

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Karsan Genel Müdürü (CEO) Okan Baş, İstasyon Meydanı'ndaki lansmanda yaptığı konuşmada, Karsan olarak bir ilki daha yaşadıklarını söyledi.

Söz konusu otobüsün tamamen çevre dostu olduğuna dikkati çeken Baş, şunları kaydetti:

"Karsan olarak burada yine bir ilki yaşıyoruz. Karsan elektrikli otobüs ve toplu ulaşımda ülkemizin öncüsü. Bugüne kadar bin adet otobüsümüz Avrupa yollarında 100 milyon kilometrenin üzerinde tecrübe kazandı. Türkiye'de hidrojen yakıtlı otobüsümüzü ilk defa Gaziantep'te görücüye çıkarıyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise küresel ısınma ve iklim değişikliğinin dünyanın önde gelen sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Paris Anlaşması'nı belediyenin meclisinden hızlıca geçirdiklerini anlatan Şahin, Avrupa'nın önde gelen şehirlerinin toplu taşımada hidrojenli otobüs kullandığını anımsattı.

Bu kapsamda hidrojen yakıtlı otobüs kullanan şehirleri ziyaret ettiklerini ve yetkililerden konuya ilişkin bilgi aldıklarını dile getiren Şahin, hidrojenli otobüsün çalışma prensibini anlatarak, "Bu sistemin kaybedeni yok. Egzozdan su buharı çıkması demek havanın kirlenmemesi demek. Bu da temiz ve yeşil ulaşım demek. Bizim sürekli kendimizi yenilememiz lazım. Biz bu işin fizibilitesini yaptık ve bu çalışmaya girdik." dedi.

Konuşmaların ardından, hazırlanacak güzergahta deneme seferlerine başlayacak hidrojenli otobüsle protokol üyeleri şehir turu attı.

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