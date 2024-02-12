BIST 9.135
DOLAR 30,71
EURO 33,09
ALTIN 1.995,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Batman’da siber dolandırıcılık operasyonu: 15 tutuklama!

Batman’da siber dolandırıcılık operasyonu: 15 tutuklama!

Batman'da internet üzerinden dolandırıcılık suçundan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 204 kişiden 15'i i tutuklandı.

Abone ol

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan aranan 204 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 189 kişi serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Snowboard 2. Etap Türkiye Şampiyonası Kurtuluş Kupası yarışları Erzincan'da başladı
Snowboard 2. Etap Türkiye Şampiyonası Kurtuluş Kupası yarışları Erzincan'da başladı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Danıştay, FETÖ’den ihraç 450 yargı mensubunu göreve iade etti
Danıştay, FETÖ’den ihraç 450 yargı mensubunu göreve iade etti
Antalya sahilinde deniz üzerinde yarı çıplak erkek cesedi bulundu!
Antalya sahilinde deniz üzerinde yarı çıplak erkek cesedi bulundu!
Karsan'ın hidrojenli otobüsü Gaziantep'te toplu taşımada test edilecek
Karsan'ın hidrojenli otobüsü Gaziantep'te toplu taşımada test edilecek
Adana’da özel kalem müdür vekilini vuran şüphelinin ilk ifadesi orta çıktı
Adana’da özel kalem müdür vekilini vuran şüphelinin ilk ifadesi orta çıktı
Murat Kurum'dan Pendik açıklaması: 50 yıl boyunca konuşulacak çok güzel, çok özel işlere imza atacağız
Murat Kurum'dan Pendik açıklaması: 50 yıl boyunca konuşulacak çok güzel, çok özel işlere imza atacağız
Okul kantininde başlayan tartışmada kan aktı! Öğretmen hastaneye kaldırıldı
Okul kantininde başlayan tartışmada kan aktı! Öğretmen hastaneye kaldırıldı
Gazze katliamı sonrası McDonald's'tan 'satışlarımız zayıfladı' açıklaması
Gazze katliamı sonrası McDonald's'tan 'satışlarımız zayıfladı' açıklaması
Netanyahu: Üzerimizdeki uluslararası baskı artıyor
Netanyahu: Üzerimizdeki uluslararası baskı artıyor
CHP'den Haluk Levent'e Hatay sürprizi! Levent'in cevabı belli oldu!
CHP'den Haluk Levent'e Hatay sürprizi! Levent'in cevabı belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu