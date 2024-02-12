BIST 9.141
DOLAR 30,70
EURO 33,09
ALTIN 1.995,61
HABER /  DÜNYA

Eski iş yerini basan şahıs 3 kişiyi öldürüp intihar etti

Eski iş yerini basan şahıs 3 kişiyi öldürüp intihar etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Glifada semtinde, daha önce çalıştığı gemi nakliye şirketinde silahla 3 kişiyi öldüren saldırganın intihar ettiği bildirildi.

Abone ol

Yunan basınındaki haberlerde, sabah saatlerinde av tüfeğiyle şirkete giden saldırganın, etrafa rastgele ateş açtığı ifade edildi.

Saldırıda biri kadın üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberlerde, saldırganın 70 yaşında Mısır vatandaşı olduğu ve daha önce söz konusu şirkette uzun süre çalıştığı ancak işten çıkarıldığı kaydedildi.

Saldırganın daha sonra bina içinde intihar ettiği bilgisi paylaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Batman’da siber dolandırıcılık operasyonu: 15 tutuklama!
Batman’da siber dolandırıcılık operasyonu: 15 tutuklama!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Snowboard 2. Etap Türkiye Şampiyonası Kurtuluş Kupası yarışları Erzincan'da başladı
Snowboard 2. Etap Türkiye Şampiyonası Kurtuluş Kupası yarışları Erzincan'da başladı
Danıştay, FETÖ’den ihraç 450 yargı mensubunu göreve iade etti
Danıştay, FETÖ’den ihraç 450 yargı mensubunu göreve iade etti
Antalya sahilinde deniz üzerinde yarı çıplak erkek cesedi bulundu!
Antalya sahilinde deniz üzerinde yarı çıplak erkek cesedi bulundu!
Karsan'ın hidrojenli otobüsü Gaziantep'te toplu taşımada test edilecek
Karsan'ın hidrojenli otobüsü Gaziantep'te toplu taşımada test edilecek
Adana’da özel kalem müdür vekilini vuran şüphelinin ilk ifadesi orta çıktı
Adana’da özel kalem müdür vekilini vuran şüphelinin ilk ifadesi orta çıktı
Murat Kurum'dan Pendik açıklaması: 50 yıl boyunca konuşulacak çok güzel, çok özel işlere imza atacağız
Murat Kurum'dan Pendik açıklaması: 50 yıl boyunca konuşulacak çok güzel, çok özel işlere imza atacağız
Okul kantininde başlayan tartışmada kan aktı! Öğretmen hastaneye kaldırıldı
Okul kantininde başlayan tartışmada kan aktı! Öğretmen hastaneye kaldırıldı
Gazze katliamı sonrası McDonald's'tan 'satışlarımız zayıfladı' açıklaması
Gazze katliamı sonrası McDonald's'tan 'satışlarımız zayıfladı' açıklaması
Netanyahu: Üzerimizdeki uluslararası baskı artıyor
Netanyahu: Üzerimizdeki uluslararası baskı artıyor
CHP'den Haluk Levent'e Hatay sürprizi! Levent'in cevabı belli oldu!
CHP'den Haluk Levent'e Hatay sürprizi! Levent'in cevabı belli oldu!