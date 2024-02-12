Manisa’nın Akhisar ilçesinde Enerjisa Üretim, Tales Matematik Müzesi ile Akhisar Belediyesi işbirliğinde kurulan, Türkiye'nin ikinci "Bilim ve Enerji Parkı" açıldı.

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde Tales Matematik Müzesi, Enerjisa Üretim ve Akhisar Belediyesi iş birliği ile Türkiye'de Adana Kozan'dan sonra ikinci Bilim ve Enerji Parkı'nı açtı.

Enerjisa Üretim ve Tales Matematik Müzesi Akhisar ilçesinde deneyim üzerine kurgulanan Tales Bilim ve Enerji Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Manisa’nın Aksihar ilçesinde kurduğu Tales Bilim ve Enerji Parkı, düzenlenen bir törenle açıldı. Enerjisa Üretim, Akhisar Belediyesi ve Tales Matematik Müzesi iş birliğiyle hayata geçirilen ve halka açık bir alana kurulu olan park, toplam 28 farklı materyalden oluşuyor. Bilim ve Enerji Parkı, deneyim temelli bir yapıya sahip olma özelliğini de taşıyor. Her bir materyal, konu anlatımlı açıklayıcı tanıtım levhalarıyla desteklenirken ayrıca QR kodları aracılığıyla parkın içeriklerine daha detaylı bir şekilde de erişilebiliyor. Bu sayede, öğrencilere ve ziyaretçilere teorik bilginin pratikte deneyimlenmesi fırsatı sunuluyor.

Tales Matematik Müzesi Kurucusu F. Alp Ayaydın, “Parkın halka açık olması ise eğitim faaliyetleri açısından bölge halkı için önemli bir yatırım. Adana Kozan’da başladığımız Manisa Akhisar’da devam ettiğimiz projelerimizi, Türkiye’nin farklı noktalarında da uygulamak ve geliştirmek istiyoruz. Bu süreçte bize destek olan Belediyelerimize, başta Güler Legacy ve Enerjisa Üretim olmak üzere tüm paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.