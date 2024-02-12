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HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'de herkesi şaşkına çeviren istifa

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti'de herkesi şaşkına çeviren istifa

İYİ Parti’nin önceki dönem il başkanlarından ve milletvekili adaylarından olan Özlem Ural, partisinden istifa etti. İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük kendilerine istifayla ilgili herhangi bir bilgi ulaşmadığını belirtti.

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2023 yılı Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde milletvekili adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa eden Özlem Ural, partisinden istifa etti.

E-devlet üzerinden İYİ Parti’den istifa ettiği öğrenilen Özlem Ural’dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İYİ Parti’nin Balıkesir’de Altıeylül İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı görevlerinde bulunan, en son yapılan genel seçimlerde ise ikinci sıra milletvekili adayı olan Özlem Ural’ın partisinden istifa etmesi herkesi şaşırttı. 

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