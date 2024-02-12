Gelecek Partili Selim Temurci, İmamoğlu-Kurum yarışında tarafını belli etti

Gelecek Partisi Milletvekili Selim Temurci, İstanbul yarışında AK Parti'nin adayı Murat Kurum'u neden destekleyeceğini, neden İstanbul'a aday olmadığını İsmail Saymaz'a açıkladı.

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Gelecek Partisi Milletvekili Selim Temurci, AK Parti kitlesiyle karşı karşıya gelmemek İBB Başkan adayı olmadığını söyledi. Temurci, Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki seçim yarışındaki tarafını da açıkladı.Gelecek Partisi tarafını belli etti

14 Mayıs seçimlerinde CHP listesinden milletvekili seçilen Gelecek Parti'li Selim Temurci, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Seçim sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'li Murat Kurum arasındaki rekabette tarafını belli eden Selim Temurci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını neden reddettiğine de açıklık getirdi. Temurci, Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a şöyle konuştu:

"Sen kendini benim yerime koy. İstanbul’da yüzde bir oy aldın. Kimden alırsın? Ben daha AK Parti’ye yakın insanlardan alırım. Böyle bir durumda, kendi kitlenle ikinci defa 'CHP’ye gittin ve ona yardım ettin' suçlamasıyla karşı karşıya kalacaksın. Aday olmak bize ve partiye zarar verir büyükşehirlerde.

"İki adaydan Kadir Topbaş tarzında olduğu için Murat Bey olduğunu söyledim"

Sadece ben değil, birçok arkadaşımız AK Parti kitlesiyle karşı karşıya gelmek istemiyor. İmamoğlu yerine Kurum’u tercih ediyorsunuz.

Ekrem Bey’in büyük hedefleri olduğunu biliyorum. O hedefler İstanbul’a hizmeti engelledi, bunu biliyorum. İki adaydan Kadir Topbaş tarzında olduğu için Murat Bey olduğunu söyledim.

CHP ile iş birliği yaptık. Elimizden geleni de yaptık. CHP’ye yük olduğumuzu Özgür Özel söyledi. İki; benim için daha kritik olan, Kılıçdaroğlu’nun Özdağ’la yaptığı gizli protokoldü. Bu iki mesele zaten CHP ile iş tutamayacağımızı gösterdi. Seçim yapıldı. Birlikte çalıştık. Bu şu demek midir; iş birliği sonrası her ne olursa olsun CHP’den ayrılamayız, onun adaylarını desteklemek zorundayız. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum."