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Mersin'de PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı!

Mersin'de PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı!

Mersin'de, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresi için çalışmalar sürdü.

Bu kapsamda, PKK ve DEAŞ'a yönelik çalışmada 5 zanlının kimliği tespit edildi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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