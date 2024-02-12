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Sabitleme ayaklarından 3'ünü açmadı beton dökme aracı şaha kalktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sabitleme ayaklarından 3'ünü açmadı beton dökme aracı şaha kalktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, inşaat çalışması sırasında beton dökme aracı, sabitleme ayaklarından 3’ü açılmayınca yan yatarak şaha kalktı. İnşaat temeli ile yol arasında askıda kalan aracın 20 metrelik kolunun bir kısmı da yan tarafta bulunan bir apartmana zarar verdi.

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Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Türkmen Mahallesi Sevinç Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında çalışma yapılan bir binanın inşaat çalışmalarında, beton dökme aracının şoförü A.H, iddiaya göre, yolun dar olduğu gerekçesiyle sabitleme ayaklarından 3’ünü açmadı.

Bu nedenle beton dökme aracı, ağırlığının da etkisiyle yan yatarak şaha kalktı. Diğer ayağının üzerinde havada asılı kalan aracın 20 metrelik kolunun bir kısmı da yan tarafta bulunan bir apartmana çarparak zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yeri, güvenlik çemberine alındıktan sonra iş makinesi vinç yardımıyla kaldırıldı.

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