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Trabzonspor- Hatayspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor- Hatayspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor evinde Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Papara Park'ta saat 17.00'de başlayan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadelede VAR hakemi olarak Halil Umut Meler görev yapıyor.  

TRABZONSPOR- HATAYSPOR 0-0 (CANLI SKOR)

Maç başlar başlamaz sizlerle olacağız...

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Fernandes, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan. 

Atakaş Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Matondo, Bashiru, Görkem, Halil, Rivas, Strandberg.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, bu maçta görev alamayacak.

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