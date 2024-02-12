Didem Soydan'ın intikamı! "Ben şimdi seks yapmaktan geldim"
Başarılı modellerden olan Didem Soydan her hareketiyle gündem oluyor. Mirgün Cabas'a konuk olan Didem Soydan 3 yıllık ilişkisinin sonunda aldatıldığını anlayınca eski flörtlerinden birini arayıp onunla seks yaptığını ve bunu da sevgilisine söylediğini anlattı. Didem Soydan'ın intikamı sosyal medyada gündem oldu.
Model Didem Soydan gerek paylaşımları gerekse takipçilerine verdiği yanıtlarla adından söz ettiren bir isim.
Mirgün Cabas'a konuk olan Soydan kendisini aldatan sevgilisinden intikamını nasıl aldığını anlattı.
Didem Soydan "İlişkimde ilişkimizin bitmek üzere olan zamanı artık böyle 2 buçuk 3 senenin sonunda. Ben fark ettim ki aldatılıyorum hissettim ve en sonunda da bana bunun bir şeyi geldi teyidi geldi yani geldiği gibi konuşacağım kendisiyle. Kendisinin de bir seti var ama bu kişi oyuncu değil" dedi.
Didem Soydan yaşadığı olayı şöyle anlattı: