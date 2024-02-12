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A Milli basketbol Eurobasket 2025 aday kadrosu açıklandı Fenerbahçe Beko'dan sürpriz isim

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
A Milli basketbol Eurobasket 2025 aday kadrosu açıklandı Fenerbahçe Beko'dan sürpriz isim

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nın aday kadrosu belirlendi. Fenerbahçe Beko'nun 23 yaşındaki basketbolcusu Tarık Biberovic de kadroya dahil edildi

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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, elemelerde B Grubu mücadelesinin ilk maçını 22 Şubat Perşembe günü TSİ 22.30'da deplasmanda İtalya ile yapacak. Milliler, 25 Şubat Pazar günü ise saat 16.00'da Sinan Erdem Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.

A Milli Takım'ın aday kadrosuna Fenerbahçe Beko'nun 23 yaşındaki basketbolcusu Tarık Biberovic de dahil edildi.

Milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Erten Gazi (Anadolu Efes), Berk İbrahim Uğurlu, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş Emlakjet), Melih Mahmutoğlu, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Buğrahan Tuncer, Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Ekmas), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Okben Ulubay, Yiğitcan Saybir (Türk Telekom), Ömer Can İlyasoğlu (Mega Soccerbet)

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