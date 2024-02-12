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Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı!

Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leipzig'e konuk olacağı maç için Almanya'ya giden Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı.

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Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, yarın Leipzig ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı için Almanya'ya gitti.

La Liga ekibini taşıyan uçak, Leipzig Havalimanı'nındaki grev nedeniyle Erfurt şehrindeki havaliminanına indi. Real Madrid kafilesi, maçın oynacağı şehre otobüsle giderken bir trafik kazasına karıştı.

Madrid'in takım otobüsü, beyaz bir otomobille çarpıştı. Araç sürücüsünün şerit değiştirirken hata yaptığı ve otobüse çarptığı belirtildi.

KAZADA YARALANAN OLMADI

Kazanın maddi zararla atlatıldığı ve Real Madrid otobüsünün kısa bir duraklamanın ardından yoluna devam ettiği öğrenildi.

Real Madrid kafilesinin öğle saatlerinde Leipzig merkezindeki otele ulaştığı kaydedildi.

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