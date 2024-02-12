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İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a saldıracağız

İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a saldıracağız

Netanyahu, 'tam zafer' elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Refah ile ilgili endişelerin arttığı bir dönemde Netanyahu, "Saldırılara devam edeceğiz" dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a sığınan Filistinlileri hedef alacaklarını söyledi.

Gazze'yi yerle bir eden İsrail ordusu, benzer görüntülere Mısır sınırındaki Refah'ta da imza atmaya hazırlanıyor.

Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Hollanda'daki geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ile Batı Kudüs'te bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Rutte'yi Gazze'ye saldırılar hakkında bilgilendirdiği ifade edildi.

"Saldırılara devam edeceğiz"

Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının Refah'taki taburlarını hedef alacaklarını söyleyen Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini kaydetti.

Netanyahu 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ordu ve güvenlik teşkilatına, Refah'a saldırı ve buraya sığınmış yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin başka bölgelere gönderilmesi için plan hazırlanması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Refah kentinde son durum

Gazze'nin Mısır sınırında yer alan Refah kenti yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Saldırılarda yerinden olan Filistinlilerin büyük bölümü İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin bölgeye gelmesiyle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

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