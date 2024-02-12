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Makamında silahlı saldırıya uğramıştı! Samet Güdük hayatını kaybetti

Makamında silahlı saldırıya uğramıştı! Samet Güdük hayatını kaybetti

Adana’da makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem vekili, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’ndeki Adana Büyükşehir Belediye binasında belediyeye bağlı Halk Ekmek’te çalışan Mikail G., Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem vekili Samet Güdük ile konuşmak için makamına gitti.

Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail G., yanındaki tabanca ile Samet Güdük’ü yaraladı.

Mikail G., Samet Güdük’ü vurduktan sonra tabanca ile belediyenin içerisinde defalarca havaya ateş açarak binadan ayrıldı.

Mikail G. akabinde bölgedeki Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Özel kalem vekili hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Samet Güdük’ü belediyenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Güdük kurtarılamadı.

Güdük’ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk ifadesinde ‘dolandırıldım’ dedi

Polis merkezine teslim olan şüpheli Mikail G.’nın ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dediği öğrenildi.

Öte yandan, Samet Güdük’ün yakınları hastane önünde ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.

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