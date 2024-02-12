Volkan Demirel'in Trabzonspor'a karşı yenilmezlik serisi son buldu

Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 28. Süper Lig maçında ilk yenilgisini aldı.

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Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'u konuk etti.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan Trezeguet ve Bardhi'nin golleriyle 2-0'lık skorla Trabzonspor oldu.

Bordo-mavililerin yeni transferi Meunier, kupanın ardından ligde de çıktığı ilk maçta asist yaptı.

Beş maçlık galibiyet hasretini bitiren Trabzonspor bu sonucun ardından puanını 40'a yükseltirken, Hatayspor ise 28 puanda kaldı.

28. maçında Trabzonspor'a mağlup oldu

Bu sonuçla birlikte ise Fenerbahçe'nin uzun yıllar kalesini koruyan Volkan Demirel'in dev serisi son buldu.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in, bu mağlubiyetle birlikte Trabzonspor'a karşı ligdeki 27 maçlık serisi de tamamlandı.

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 27 maçta kaybetmeyen Volkan Demirel, 28. maçta bordo-mavililere kaybetti.

Volkan Demirel, söz konusu 27 maçlık seride 16 galibiyet ve 11 beraberlik almıştı.

"Bahanelerin arkasına sığınmak istemiyorum"

Öte yandan Volkan Demirel, Trabzonspor karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından konuştu.

Demirel, maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

İşin açıkçası, ilk yarının bir an önce bitmesini istedim. Düşüklerimizin sahaya veremediğimiz bir maç oldu. Bu sezonun en kötü maçıydı bizim adımıza. Bugünkü maçta 75 dakika boyunca hiçbir şey yapamadık. Bunun nedenini sorguluyorum. Konsantre olmak için her şey mevcut. ama oyun içinde bir konsantrasyon eksikliğimiz vardı. İkinci yarının başında da rakibin tacından yediğimiz gol var. Anlamadığım konu şu, neden bu maç içinde düşük bu takım? Bahanelerin arkasına sığınmak istemiyorum. Neticesinde yenildik, bugünkü oyunu anlamış değilim. Oyunla ilgili aklı selim bir şekilde düşüneceğiz.