Abdullah Avcı: Son haftalardaki en domine, doğru oyunumuzu oynadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0'lık skorla kazanılan Hatayspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Avcı, son haftalardaki en domine oyunu sergilediklerini söyledi.

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Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'u konuk etti. Akyazı Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 49. dakikada Trezeguet ve 77. dakikada Enis Bardhi attı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanılan maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"Son haftalardaki en domine, doğru oyunumuzu oynadık"

Oynanan oyunun iyiliğine değinen Avcı, şu ifadeleri kullandı:

Son haftalardaki en domine, doğru oyunumuzu oynadık. Belki 4 maç üst üste kaybettik ama bence 3'ünü kaybetmeyebilirdik. Afrika Kupası, sakatlıklar, transferler derken çok eksiğimiz oldu ama hiç şikayetimiz olmadı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Beşiktaş maçında iyi bir oyunumuz vardı. Bu çocuklar oyunun her alanında iyiydi. Bunun devamlılığını sağlamalıyız. Hatayspor'u tebrik ediyorum. Volkan hocanın buradaki rolü çok önemli, harika işler yapıyorlar. Erce çok iyi bir performans sergiledi.

"Transfer sürecinde alternatif oyunculara büyük paralar vermek istemedik"

Transfer dönemine dair konuşan Avcı, şu sözleri sarf etti:

Thomas Meunier'in doğru transfer olup olmamasının konuşulmaması gerekiyor. Bardhi adına çok sevindim. Talipleri olmasına rağmen burada kalıp takıma yardım etmek istedi. Ben Trabzonspor'un yabancısı değilim, nasıl bir oyun istediklerini biliyorum. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Önümüzdeki senelerin hazırlığını yapıyoruz. Transfer sürecinde alternatif oyunculara büyük paralar vermek istemedik. Bu süreci böyle geçeceğiz. Pepe ve Onuachu nasıl gelecek o önemli. Yaklaşık 1 aydır maç oynamıyorlar.