Samsunspor sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek kritik 3 puanın sahibi oldu.Abone ol
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'u ağırladı. Samsun ekibi sahadan 2-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.
Samsunspor'un gollerini 59'da Marius ve 90+1'de Arbnor kaydetti.
Ligde oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi alan kırmızı-beyazlı takım puanını 29'a çıkardı. Antalyaspor ise bu mağlubiyetle 34 puanda kaldı.
SAMSUNSPOR 2 - 0 ANTALYASPOR
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Alim Öztürk, Satka, Van Drongelen, Bennasser (Dk. 53 Taylan Antalyalı), Tait (Dk. 69 Osman Çelik), Holse, Ntcham (Dk. 69 Muja), Emre Kılınç (Dk. 76 Raman), Mouandilmadji
ANTALYASPOR: Helton Leite - Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Naldo (Dk. 79 Veysel Sarı), Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski (Dk. 80 Ufuk Akyol), Bytyqi (Dk. 63 Safuri), Van de Streek, Erdal Rakip (Dk. 63 Saric), Larsson (84 Assombalonga), Buksa
GOLLER: Dk. 59 Mouandilmadji, Dk. 90+1 Muja (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Ntcham, Osman Çelik (Samsunspor), Naldo, Van de Streek (Antalyaspor)