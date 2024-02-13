CHP'de uzun gece! İzmir ve Hatay adayları değişmedi! Kritik ilçeler yine belirlenemedi

CHP, yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarını sürdürdü ve Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantısı iki turlu olarak yapıldı. Milletvekili Veli Ağbaba Malatya Büyükşehir adayı gösterildi. Hatay ve İzmir’de adaylarda değişikliğe gidilmedi. Ankara Çankaya, İstanbul Kadıköy, Bakırköy, Adalar adayları ise daha sonra kesinleşecek.

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CHP 31 Mart seçim çalışmaları kapsamında iki MYK ve iki PM toplantısı gerçekleştirdi. İlk MYK 14.45’te başladı ve ilk PM de 16.30’da başladı. Bu turda belirlenen adayların bazıları şöyle:

Malatya Veli Ağbaba, Ordu Zekai Sana, Kayseri Murat Molu, Kars’Dündar Gültekin, Artvin Yusufeli Barış Demirci, Aydın Germencik Burak Zencirci, Balıkesir Altıeylül Hakan Şehirli, Bandırma Dursun Mirza, Edremit Mehmet Ertaş, Havran Levent Gökalp, İvrindi Ali Kundakçı, Karesi Serpil Akgül, Manyasa Ahmet Duru, SavaştepeAli Koyuncu, Bursa Gemlik Şükrü Deviren, Mudanya Deniz Dalgıç, Nilüfer Şadi Özdemir

MYK'da ikinci tur yapıldı

CHP’nin kalesi olarak bilinen seçim çevreleri ise ikinci tur MYK’da görüşüldü. Toplantı 22.45’te başladı. İkinci turda Ankara’da Çankaya, İstanbul’da Kadıköy, Bakırköy, Adalar, Aydın’da Didim’in aralarında olduğu adayların belirlenmesi bekleniyor.

PM toplantısında ayrıca 100’üncü yıl affı kapsamında partiye geri dönmek isteyen isimler de ele alındı. Hem affedilen isimlerin hem de belediye başkan adaylarından kesinleşenlerin listeler açıklanacak.

Lütfü Savaş yerini korudu

6 Şubat deprem felaketinin yıldönümünde yaşanan protestolar nedeniyle adaylığı tartışmalı hale gelen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın durumu da PM’de yeniden değerlendirildi. Bu süreçte sanatçı Haluk Levent’e adaylık teklifi götürüldü. Ancak Levent öneriyi kabul etmedi. Savaş’ın adaylığında da değişiklik yapılmadı ancak 20 Şubat’a kadar anketlerin tekrar değerlendirileceği belirtildi.

Haluk Levent'e teklif

Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sanatçı Haluk Levent’e kurumsal bir teklif gitmediğini söyledi. TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan’ın eğer CHP’nin adayı Lütfü Savaş’ın geri çekilmesi durumunda her türlü desteği vereceği çağrısı ile ilgili de “Böyle bir gündemimiz olmadı” yorumunu yaptı.

Yücel, ayrıca İzmir’in Karaburun ilçesi ya da başka ilçelerinin geri çekilmesi gibi bir gündemlerinin olmadığı bilgisini de verdi. Yücel, 20 Şubat’a kadar adaylar konusunda başka PM toplantıları da yapılabileceğini de ifade etti.