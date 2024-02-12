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Fernando Santos açıkladı! Aboubakar da geri dönüyor

Fernando Santos açıkladı! Aboubakar da geri dönüyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Aboubakar, Masuaku, Salih, Colley, Rashica, bu oyuncular da takımla birlikte olacak." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu. 

Fernando Santos'un açıklamaları şu şekilde: 

"Adil bir sonuç oldu"

"Oyunumuza bakınca bu maçın berabere bitmesi adil bir sonuç oldu"

"Bazı şeyleri düzeltmek zorundayız"

"Aslında oyuncularımın sahada gösterdiği mücadele ve davranış biçimlerinden tatminim. Sonuç anlamında tatmin değilim tabii ki. Beraberlikle bitti. Gelecek için bazı şeyleri düzeltmek zorundayız. Organize atak anlamında sıkıntı yaşadık. Hücum anlamında zorlandık. Çok fazla uzun top oynadık. Bu anlamda stratejimizi sahaya yansıtamadık. Önümüzde bir hafta var, çalışarak bunları geliştirmek zorundayız."

"Mücadeleci bir ruh sergiledik"

"Takımın gösterdiği davranıştan memnunum. Mücadeleci bir ruh sergiledik. Ama yeni oyuncular geldi, yeni gelecek oyuncular olacak. Aramıza katılacak Aboubakar, Masuaku, Salih, Colley Rashica, bu oyuncular da takımla birlikte olacak. Herkes çalışma anlamında birlikte olduğunda o zaman çok daha iyi sonuçlar olacak"

"Takıma gelecekler var"

"Sadece yeni transferleri konuşmak diğer oyunculara saygısızlık olur. Soruyu anlıyorum ama konuşamıyorum. Dediğim gibi onlar takıma yardımcı olacak. Takıma gelecekler var. Herkes takıma yardımcı olacak"

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