İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya yeni görev

Resmi Gazete'de yer alan karara göre ilk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.Abone ol
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kurulu üyeliğine atandı.
Resmi Gazete'de konuyla ilgili yayımlanan karar şöyle:
"Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Alper Gezeravcı, Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan atanmıştır."