Konya'da ahırda horoz dövüşüne 349 bin lira ceza kesildi

Konya'da jandarma ekipleri horoz dövüşü yapılan ahıra düzenlediği baskında 1'i ölü 2'si yaralı 38 adet dövüş horozu buldu. Adreste bulunan 52 kişiye toplamda 349 bin 323 lira idari para cezası uygulandı.

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Konya'da Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede horoz dövüşü yaptırıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti.

Y.G.'ye ait olan hayvan ahırına baskın düzenleyen ekipler adreste horoz dövüştürüldüğünü tespit etti.

Ekipler 1'i ölü, 2'si yaralı olmak üzere 38 adet dövüş horozunu ele geçirdi.

349 bin 323 lira ceza kesildi

Ahır sahibi Y.G.'ye toplamda 21 bin 684 lira, 51 şahsa da 327 bin 675 lira olmak üzere toplamda 349 bin 323 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken ele geçirilen hayvanlar koruma altına alındı.