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Annesini ffeci şekilde öldürdü! Televizyonu bıçaklarken gözaltına alındı

Annesini ffeci şekilde öldürdü! Televizyonu bıçaklarken gözaltına alındı

İSTANBUL Bağcılar'da, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü. Eve giren babasının gördüğü manzara karşısında kanı dondu...

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İstanbul Bağcılar Merkez Mahallesi 665. Sokak'ta, ailesi ile aynı evde yaşayan ve psikolojik sorunları olan Türker G., annesi Sebahat G.’yi bıçakladı. Bir süre sonra eve gelen baba Temel G., kapının açık olduğunu görünce şaşırarak içeri girdi.

Televizyonu bıçaklamaya çalışıyordu

Eve girdiğinde yaşlı adam gördüğü manzara ile şok oldu. Eşi Sebahat G.'nin kanlar içinde yerde yattığını, oğlunun ise televizyona bıçakla vurmaya çalıştığını gören adam evden dışarı çıktı. Temel G.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis gelmeden camları kırdı!

O sırada Türker G. evin camlarını da kırmaya başladı. Binaya giren polis ekipleri, Türker G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sebahat G.’nin evde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sebahat G.’nin cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

2008 polis her yerde aramış

Şüpheli M.T.G'nin emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi. Öte yandan, şüphelinin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve 2008 yılında 3 kez kayıp ihbarı olduğu için arandığı tespit edildi.

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