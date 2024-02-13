Motorine tarihi zam! 44 günde 7 lira 14 kuruş zam geldi! 13 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Motorine çok kallavi zam geldi. Son olarak bugün motorin fiyatları için 2 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. 14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı zam sonrası fiyatlar 44-46 TL aralığına yükseldi. İşte 13 Şubat Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin-mazot fiyatı ile akaryakıt fiyatları zam haberinin detayları…

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Akaryakıt fiyatları zam ile yeni güne uyandı. Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarında bugün yeni tarife ile karşılaştı. Benzin ve motorin için yapılan zamlar akaryakıt litre fiyatlarını tarihinde ilk kez bu seviyelere yükseltti.

Motorine çok büyük zam geldi

Motorin litre fiyatları için bu gece yarısı 2 lira 55 kuruş zam yapıldı. Benzinde ise şimdilik herhangi bir fiyat değişimi bulunmuyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,20 TL'ye, Ankara'da 45,01 TL'ye, İzmir'de 45,23 TL'ye yükseldi.

Motorine 44 günde 7 lira 14 kuruş zam!

Böylece 44 günde yani 1 Ocak 2024'ten bu yana motorin fiyatları 7,14 TL zamlanmış oldu. Motorine yapılan 2,55 liralık zammın ardından Türkiye'nin doğusunda litre fiyatı 46 TL seviyesine kadar yükseldi.

13 Şubat 2024 Salı güncel fiyatlar

İSTANBUL

Benzin: 39,29 TL – 39,38 TL

Motorin: 41,64 TL – 41,71 TL

LPG (Otogaz): 20,41 TL – 20,15 TL

ANKARA

Benzin: 40,07 TL

Motorin: 42,45 TL

LPG (Otogaz): 20,59 TL

İZMİR

Benzin: 40,30 TL

Motorin: 42,67 TL

LPG (Otogaz): 20,62 TL