Abbdulkadir Selvi, Ali Koç'un peşini bırakmıyor! Onlara da Atatürk tişörtü giydirdin mi?

Hürriyet şazarı Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la girdiği polemiğin peşini bırakmıyor. Selvi, şimdi de Ali Koç'a, başında bulunduğu Otokar'ın Suudi Arabistan'daki fuarda çalışanlarına Atatürk posterli tişört giydirmemesi üzerine aldı sazı eline, Ali Koç'a bazı sorular sordu.

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29 Aralık'ta Riyad'da oynanması plananlan Süper Kupa finali, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının Atatürk tişörtü ve pankartıyla sahaya çıkmalarına izin verilmemesi üzerine ertelenmişti. Olay tartışma yaratırken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de Koç'u ve Fenerbahçe'yi eleştiren bir yazı yazmış, "Suudi Arabistan’da oynanacak olan maçta bula bula, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cülerin kullandığı, 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözü mü bulundu?" demişti. Koç ise Selvi’ye “Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun” diye yanıt vermişti.

Atatürk tişörtü giydirecek misin?

Abdulkadir Selvi, 25 Ocak tarihli yazısında, Ali Koç’un Koç kuruluşu Otokar’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğuna ve firmanın 500 milyon dolarlık zırhlı araç satışı için Suudi Arabistan’la görüşmeler yaptığına dikkati çeken Selvi, “Ali Koç ben senin gibi ‘ulan’ demeyeceğim, sadece soru soracağım” diyerek, "Suudlularla anlaşma yaparken “Atatürk” maddesini koyduracak mısın?" diye sormuştu.

Otokar, Suudi Arabistan'da...

Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında ise Koç'un Suudi Arabistan'dai fuara katıldığını belirtip, Ali Koç'a yeni sorular sordu. 4-8 Şubat tarihleri arasında Riyad’da düzenlenen “World Defense Show”da Otokar'ın geniş bir alanda ürettiği zırhlı araçlar başta olmak üzere savunma sanayisi ürünlerini sergilediğini hatırlatan Selvi şunları sordu:

Atatürk portresi, tişörtü giydirdin mi?

1- Ali Koç, Riyad’daki fuarda Otokar’ın standında çerçeveli Atatürk fotoğrafı bulundurdunuz mu?

2- Suudi Arabistan’daki fuarda Otokar görevlilerinin Atatürk resimlerinin yer aldığı tişörtleri giymelerini zorunlu kıldınız mı?

3- Otokar standında “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” pankartı açtınız mı?

Savunma Sanayii Fuarı, Otokar ve Atatürk resimleri ne alaka diyenler çıkabilir. Peki Süper Kupa maçı ve Fenerbahçe olunca niye ne alaka denilmiyor?