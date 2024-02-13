Çeşme’de sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu

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İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu. İlçedeki bazı cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, o anlar vatandaşlarca cep telefonu ile görüntüledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış zaman zaman etkili olurken, ünlü tatil merkezi Çeşme’de de şiddetli yağışlar görüldü.

İlçede gece saatlerinde ise sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa süreyle beyaza büründü. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cadde ve sokakları cep telefonu ile görüntüledi.