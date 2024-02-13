BIST 9.175
DOLAR 30,72
EURO 33,11
ALTIN 1.996,63
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da İYİ Parti'nin eski ilçe başkanına silahlı saldırı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da İYİ Parti'nin eski ilçe başkanına silahlı saldırı

Antalya'da İYİ Partinin eski Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in yaralandığı silahlı saldırının planlayıcısı ve azmettiricisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi A.K'nin eşi Y.K'nin de bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

Abone ol

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İYİ Partinin eski ilçe başkanının evinin önündeki silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında eylemde kullanılan aracın tespit edilerek sürücü ve silahı kullanan şüphelinin aynı gün gözaltına alındığı bildirildi.

Zanlıların sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandıkları kaydedilen açıklamada, "Şüphelilerin beyanlarından olayın organizatörlerinin A.Ç, Y.A. ve F.E.D, azmettirenin ise Y.K. olduğu tespit edilmiş olup gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanmışlardır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Y.K'nin, İYİ Parti GİK Üyesi A.K'nin eşi olduğu öğrenildi.

Eski ilçe başkanı Hüseyin Ergen, 31 Ocak'ta Side Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmış, gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si 10 Şubat'ta tutuklanmıştı.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Kırmızı akan Berdan Nehri normale döndü
Kırmızı akan Berdan Nehri normale döndü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Hamsi bereketi ihracat rakamlarına da yansıdı
Hamsi bereketi ihracat rakamlarına da yansıdı
Kafes-39 operasyonlarında 7 organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
Kafes-39 operasyonlarında 7 organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
İYİ Parti İBB Adayı Buğra Kavuncu çok iddialı: İmamoğlu'ndan daha iyisini yaparız diyoruz
İYİ Parti İBB Adayı Buğra Kavuncu çok iddialı: İmamoğlu'ndan daha iyisini yaparız diyoruz
Roma dönemine ait Sinobiç kalıntıları ilgi bekliyor
Roma dönemine ait Sinobiç kalıntıları ilgi bekliyor
İsrail askerleri 5 yaşındaki Filistinli çocuğu ambulansta öldürdü ABD'den açıklama
İsrail askerleri 5 yaşındaki Filistinli çocuğu ambulansta öldürdü ABD'den açıklama
Meral Akşener: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı
Meral Akşener: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı
Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi geçici bir süreyle sıfıra indirildi
Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi geçici bir süreyle sıfıra indirildi
Çeşme’de sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu
Çeşme’de sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu
Muğla'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Muğla'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
4 yaşındaki çocuk 11 yaşındaki ablasını bıçakladı
4 yaşındaki çocuk 11 yaşındaki ablasını bıçakladı