İYİ Parti İBB Adayı Buğra Kavuncu çok iddialı: İmamoğlu'ndan daha iyisini yaparız diyoruz

İYİ Parti İBB Adayı Buğra Kavuncu, tv100 özel yayınında Kübra Par ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı. Kavuncu, "Biz bir iddia ortaya koyuyoruz, daha iyisini yaparız diyoruz. Daha iyisini yapacağımız alanlar var. İyi niyetle çaba gösterdiğini hep söylüyorum ama eksik kalan alanlar var." ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti İBB Adayı Buğra Kavuncu, tv100 özel yayınında seçim sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hacır'ın "Gazeteci Barış Yarkadaş "Buğra Kavuncu, Ekrem İmamoğlu’nun karşısına çıkmak istemiyordu” dedi. Siz gerçekten İmamoğlu’nun karşısına çıkmak istemiyor muydunuz?" sorusuna yanıt veren Kavuncu "Bu tür asılsız haberlerle ben çok uğraştım. Partimizin almış olduğu hür ve müstakil girme kararını en fazla savunanlardan birisi benim. Hatırlayacağınız gibi iki kere biz genel idare kurulunda hür ve müstakil hareket edip etmeme konusunda oylama yaptık. Ve ikisinde de ben teşkilat başkanı olarak, bütün Türkiye'yi dolaşıp, Anadolu'daki, Türkiye'deki teşkilatların görüşlerini kendi görüşlerimi de ekleyip ilettim. Dolayısıyla her il ve ilçede bu kadar net durmuş birisinin de bir adaylık söz konusu olduğu zaman, bununla ilgili tereddüt göstermesi mümkün değil." ifadelerini kullandı. Kavuncu şöyle devam etti:

"İstanbul ve Ankara'nın durumu netleşince ben göreve talibim dedim"

"Tabii süreçte en son Ankara'nın İstanbul'un durumu netleşti. O ana kadar ben genel başkanımıza hep, bana görev düşerse seve seve giderim dedim. Ama İstanbul ve Ankara'nın durumu netleşince ben göreve talibim dedim.

İstanbul'a aday olmak istediğimi genel başkanımıza aktardım. Tabii ki süreç içerisinde birçok isim gündeme geldi. Fakat hem İstanbul'daki teşkilatlarımız, hem araştırmalarımız, hem benim 5 yıllık İstanbul İl Başkanlığı görevim, ve bu süreçte İstanbul'un tüm problemlerini çok iyi bir şekilde etüde eden çalışma tempomuz, benim İstanbul için partim tarafından en uygun aday olarak görülmemi beraberinde getirdi. Dolayısıyla benim zoraki aday olduğum ya da istemediğim halde aday olduğum konusu tamamen hayal ürünü bir görüş."

"İmamoğlu tebrik için aramadı"

Kübra Par'ın "Yolu açık olsun, kendisini arayıp tebrik edeceğim’ demişti aradı mı Ekrem Bey sizi bu süreçte?" sorusu üzerine Kavuncu "Yok aramadı. Genel Başkanımızın ablalarının cenaze töreninde karşılaştık orada ayaküstü selamlaştık, başarılar diledi ‘Hayırlı olsun’ dedi ben de kendilerine başarılar diledim, hayırlı olsun dedim" ifadelerine yer verdi.

"İmamoğlu'ndan daha iyisini yaparız diyoruz"

Hacır'ın "Siz geçen sene mart ayında bir masa krizi yaşandı mayıs ayına kadar omuz omuza birlikteydiniz. Geçen sene nisan ayında Ekrem İmamoğlu’nu nasıl başarılı görüyordunuz, şimdi nelerini başarısız görüyorsunuz? Bir senede ne değişti?" sorusu üzerine Kavuncu, "Biz bir iddia ortaya koyuyoruz, daha iyisini yaparız diyoruz. Daha iyisini yapacağımız alanlar var. İyi niyetle çaba gösterdiğini hep söylüyorum ama eksik kalan alanlar var." ifadelerini kullandı.

"Oturulup konuşulup müzakere edilmesi lazım"

Par'ın "Taksi problemini nasıl çözeceksiniz?" sorusuna yanıt olarak Kavuncu "Biz bir kere bu UKOME ile ilgili bana göre orada absürt bir yapı var, bunun daha adil bir hale gelmesi lazım. Oturulup konuşması müzakere edilmesi lazım sonra da taksi sayısının ve standartlarının beraberinde bir an önce artması lazım." dedi.

"Oyumuzu korumak başarıdır"

Hacır'ın "İYİ Parti’nin yerel yönetimlerdeki başarı tarifini yapar mısınız?" sorusu üzerine Kavuncu "Kriterleri siz de söylediniz, hepsi birbirine bağlı. Belediye sayınızı artırmanız için zaten belli bir oy oranını yakalamanız lazım. Biz ilk defa yerel seçimlere tek başımıza gidiyoruz. Dolayısıyla 2019 yılında almış olduğumuz yüzde 7,5’luk oy oranı bir ölçüdür. Genel seçimlerde almış olduğumuz yüzde 9,62 bir başka ölçüdür." dedi.

"Parti kurmak, kurduktan sonra ayakta kalmak kolay değil"

Par'ın "Biz her akşam İYİ Parti’yi tartışıyorduk. Ardı ardına kayıplar, ihraçlar yaşadınız. Bütün bunların bu seçimde seçmende yansıması ne olacak? Parti içi tartılmalar oyunuzu düşürür mü?" sorusuna yanıt olarak Kavuncu "Kimse istemez tartışma. Hiçbirimizin ‘Ah ne güzel, iyi oldu’ dediği hadiseler değil. Parti kurmak, kurduktan sonra ayakta kalmak kolay değil." ifadelerini kullandı.