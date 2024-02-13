Mersin’in Mut ilçesinin 3 kilometre kuzeyinde, Yeşilyurt köyü sınırları içerisinde bulunan Roma dönemine ait "Sinobiç" kalıntıları ilgi bekliyor.

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Mut'un 3 kilometre kuzeyinde, Yeşilyurt köyü sınırları içerisinde bulunan Sinobiç'in, Aziz Paulus'un vaaz verdiği ve adı İncil’de de geçen önemli bir erken dönem Hristiyanlık merkezi konumunda olduğu biliniyor.

Burada Roma ve erken Bizans dönemlerine ait çok miktarda lahit iki tane su sarnıcı, duvar kalıntılarının yanı sıra kaya mezarları da bulunuluyor.

Yıllardır bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle perişan halde olan Roma dönemine ait Sinobiç kalıntıları, definecilerin de saldırısına uğramış durumda.

Sinobiç kalıntıları ile ilgili bilgi veren Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Erol Bıçkı, Mut ilçesinin 3 kilometre kuzeyinde bulunan Yeşilyurt köyünün sınırları içeresin de olan Sinobiç kalıntılarının özellikle Ardıçtepe mevkiinde olduğunu belirterek, "Roma dönemine ait çok miktarda lahit ve tepede 2 su sarnıcı ile duvar kalıntıları mevcuttur.

Bazı kaynaklarda adı Dolisandos olarak geçen Sinobiç'in antik ismi kesin olarak belli değildir. Bakımsız ve sahipsizlik yüzünden bir tarih yok olma derecesine gelmiştir. Özellikle definecilerin saldırısına uğramış durumda. İlgililerin bir an önce buraya sahip çıkarak koruma altına almasını istiyoruz" dedi.