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Kırmızı akan Berdan Nehri normale döndü

Kırmızı akan Berdan Nehri normale döndü

Mersin’in Tarsus ilçesinde suları kırmızı akan Berdan Nehri normale döndü. Tozkoparan Zahir Mahallesi’nde geçen Berdan Nehri dün akşam saatlerinde kırmızıya büründü. Yaklaşık 2 saat süren kırmızılık daha sonra kaybolmaya başladı.

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Tarsus Belediyesi yetkilileri, Berdan Nehri çevresinde yaptıkları çalışmada suyun kırmızıya dönmesinin nedenlerini araştırmaya başladı.

Temizlik İşleri Müdürü Sıtkı Dev, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çevre Mühendisleri nehirde tedirginlik doğuran olayın bir firmadan kaynaklandığını tespit etti.

Çevre mühendisleri boya işlemlerinde kullanılan kimyasal maddenin suya döküldüğünü, gerekli yasal işlemlerin yapıldığını belirtti.
Berdan Nehri Çamlıyayla bölgesi Toros Dağları'ndan doğup yine Çamlıyayla Cehennem deresi ve Kadıncık ırmağı olarak Tarsus 'un içinden geçtikten sonra Akdeniz'e dökülen bir akarsu.

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