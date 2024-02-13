BIST 9.175
DOLAR 30,72
EURO 33,11
ALTIN 1.996,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Acil koduyla aranıyordu! Rus uyruklu şahıs Akkuyu Nükleer'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Acil koduyla aranıyordu! Rus uyruklu şahıs Akkuyu Nükleer'de yakalandı

Mersin polisi terör örgütü DEAŞ'la ilgili operasyonda acil yakalama mesajıyla (difüzyon) aranan Rusya uyruklu şüpheliyi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında hakkında difüzyon bulunan Rusya uyruklu U.A'nın Gülnar ilçesinde yapımı devam Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalıştığını tespit etti.

Polisin düzenlediği operasyonda şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelinin yabancı uyruklu R.K adına düzenlenen sahte kimlik bilgilerini kullandığı ortaya çıktı.

Emniyette işlemleri yapılan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da kuvvetli yağış ve sel! 5 ilçede okullar tatil edildi, meteorolojiden yeni uyarı
Foto Galeri Antalya'da kuvvetli yağış ve sel! 5 ilçede okullar tatil edildi, meteorolojiden yeni uyarı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fethiye caddeleri kadın şoföre emanet
Fethiye caddeleri kadın şoföre emanet
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Naci Görür'ün itirafı gündem oldu! La hocam bi gel bile demediler dedi tek tek saydı
Naci Görür'ün itirafı gündem oldu! La hocam bi gel bile demediler dedi tek tek saydı
Antalya'da İYİ Parti'nin eski ilçe başkanına silahlı saldırı
Antalya'da İYİ Parti'nin eski ilçe başkanına silahlı saldırı
Kırmızı akan Berdan Nehri normale döndü
Kırmızı akan Berdan Nehri normale döndü
Hamsi bereketi ihracat rakamlarına da yansıdı
Hamsi bereketi ihracat rakamlarına da yansıdı
Kafes-39 operasyonlarında 7 organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
Kafes-39 operasyonlarında 7 organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
İYİ Parti İBB Adayı Buğra Kavuncu çok iddialı: İmamoğlu'ndan daha iyisini yaparız diyoruz
İYİ Parti İBB Adayı Buğra Kavuncu çok iddialı: İmamoğlu'ndan daha iyisini yaparız diyoruz
Roma dönemine ait Sinobiç kalıntıları ilgi bekliyor
Roma dönemine ait Sinobiç kalıntıları ilgi bekliyor
İsrail askerleri 5 yaşındaki Filistinli çocuğu ambulansta öldürdü ABD'den açıklama
İsrail askerleri 5 yaşındaki Filistinli çocuğu ambulansta öldürdü ABD'den açıklama
Meral Akşener: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı
Meral Akşener: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı
Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi geçici bir süreyle sıfıra indirildi
Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi geçici bir süreyle sıfıra indirildi