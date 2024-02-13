Antalya'da kuvvetli yağış ve sel! 5 ilçede okullar tatil edildi, meteorolojiden yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarılarının ardından Antalya'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış şiddetini artırarak etkisini sürdürüyor. Kentin birçok noktasında kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Antalya'daki vatandaşlar kuvvetli yağış ve selin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Sosyal medyada Antalyalılar "Doğduğumdan beri bu şehirdeyim böyle bir gece yaşamadım" , "Durum çok ciddi, bu bir doğal afet" mesajlarını paylaştı.