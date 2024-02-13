Antalya'da kuvvetli yağış ve sel! 5 ilçede okullar tatil edildi, meteorolojiden yeni uyarı
ANTALYA yoğun sağanak ağış sonrası sellerle boğuşuyor. Antalya Valiliği, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime bir gün ara verdi. Meteoroloji yeni yağışlar için uyardı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarılarının ardından Antalya'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış şiddetini artırarak etkisini sürdürüyor. Kentin birçok noktasında kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Antalya'daki vatandaşlar kuvvetli yağış ve selin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Sosyal medyada Antalyalılar "Doğduğumdan beri bu şehirdeyim böyle bir gece yaşamadım" , "Durum çok ciddi, bu bir doğal afet" mesajlarını paylaştı.
5 ilçede okullar tatil edildi
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir." denildi.
Antalya valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçedeki kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin 1 gün izinli sayılmasına karar verdi. Valilikten son olarak "Antalya merkez ilçelerinde görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personeli 1 gün idari izinli sayılmıştır" mesajı paylaşıldı.