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Van'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu

Van'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu

Van'da tarihi ve doğal güzelliklerinin beyaz gelinliğini giymesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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Birçok tarihi eserle adeta açık hava müzesini andıran Van'da, tarihi eserlerle bütünleşen beyaz örtünün ortaya çıkardığı manzaralar görenleri mest ediyor. Urartu Krallığı tarafından kütle halindeki taştan yaptırılan ve Urartu’nun başşehri Tuşpa'yı kuş bakışı gören Van Kalesi, Van Gölü kıyısında olup, Van merkeze 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Sarp bir kayalık üzerine inşa edilen kale bin 800 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde ve 80 metre yüksekliğinde. Yapılış tarihi net olarak bilinmeyen ancak 1534'te Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamir ettirildiği bilinen Süleyman Han Camii de kar manzarasıyla fotoğrafseverleri cezbediyor. Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Ermeniler'den kalma bir kilisenin bulunduğu Akdamar Adası da beyaz gelinliğini giydi. Zirvesi deniz seviyesinden bin 912 metre yüksekte bulunan adanın batı uçlarında yüksekliği 80 metreye ulaşan dik kayalıklar bulunuyor. Ada ve içerisinde barındırdığı kilise, karla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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