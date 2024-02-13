Basketler depremzedeler için ‘Gönülden potaya’ girdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün öncülüğünde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin girişimleriyle hayata geçirilen “Gönülden Potaya” projesi kapsamında, Manisa BBSK ile Tofaş SK arasında oynanan müsabakanın tüm geliri Manisa AFAD İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Geçtiğimiz günlerde, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün öncülüğünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Yağmur Nazlı Baydoğan, Pınar Bahadır, Cemre Aydemir, Büşra Vapurcu ve Metin Mert Demirer’in girişimleriyle Manisa’da yaşayan depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağlamak için “Gönülden Potaya” ismiyle örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atılmıştı.

Tofaş SK ile Manisa BBSK arasında planlanan müsabakanın oynanmasının akabinde yardım için toplanan gelir Yunusemre Kaymakamlığı Hizmet Binası’nda yapılan toplantıyla AFAD İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, AFAD Manisa Müdür Vekili Fikret Deniz, MCBÜ İletişim Fakültesi’nde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Güner Koçak ve İletişim Fakültesi öğrencileri Yağmur Nazlı Baydogan ve Pınar Bahadır katılım sağladı.

Toplanan hasılat ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için bağışlandı

Hayata geçirilen ‘Gönülden Potaya’ gibi sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal dayanışmaya katkısının çok önemli olduğuna değinen Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, “Başkanımız Cengiz Ergün’ün destekleriyle Manisa’da yaşayan depremzedelerimizin yaralarının sarılmasına katkı sağlayacak çok önemli ve özel bir projeyi daha bugün nihayete erdirdik.

Toplanan hasılat, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için bugün bağışlandı. İnşallah, hepimizin yüreğini dağlayan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardımlar ulaşacak. Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesi için ter döken basketbolcularımızdan buradaki güzide öğrencilerimize varana kadar şahsım adına emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.

‘Gönülden Potaya’ gibi projeler toplumsal dayanışmamızı güçlendirip sağlamlaştırarak yaraların sarılmasına katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Anlamlı bir projeye imza atıldı

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan da 6 Şubat depreminin yıldönümünde çok anlamlı bir projeye imza atıldığını belirterek, “Deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak deprem gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Bu kapsamda, Tofaş ile oynadığımız maçın tüm gelirini ilimizde yaşayan depremzedelere bağışladık.

Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere projeyi ortaya koyan MCBÜ öğrencilerimize ve bu anlamlı projeye destek veren vatandaşlarımız ile oda ve derneklerimize teşekkür ediyoruz” dedi.