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Beş kez nikah masasına oturan Cem Özer: En büyük başarım boşanmak

Beş kez nikah masasına oturan Cem Özer: En büyük başarım boşanmak

Beş kez nikâh masasına oturan oyuncu Cem Özer, eşi Pınar Dura Özer'le konuk olduğu bir programda ilginç açıklamalarda bulundu.

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'Pembe Masa' programına 5'inci evliliğini yaptığı Pınar Dura ile konuk olan Cem Özer, samimi açıklamalar yaptı. Ünlü televizyoncu ve oyuncu programda Sebla Pekcan, Selin Dilmen, Esin Maraşlıoğlu ve Nurgül Yeşilçay ile yaptığı evliliklerden bahsetti. 

Sebla Pekcan'dan Cemre, Nurgül Yeşilçay'dan ise Osman Nejat adında bir oğlu olan Cem Özer, "En büyük başarım boşanmak. Ben 2 çocuğumun annesi ile aynı ev içerisinde eş olamadım ama boşanınca çok iyi arkadaş olduk. Çocuklarım da bu yüzden çok mutlu" dedi.

Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay 2004'te evlenmiş, 2010'da boşanmıştı.

Önceki evliliklerini "büyük bir hata" olarak nitelendiren Özer, "Pınar benim 5. eşim ve ondan önceki evliliklerim büyük bir hataymış. Pınar ile birbirimize hâlâ aşığız. Hatta Pınar, Nurgül, ben ve Nejat bir araya gelip güzel vakit geçirebiliyoruz. Pınar'la şu an çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Cem Özer, 2017'den beri Pınar Dura ile evli.

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