Et fiyatlarına zam üstüne zam!  40 günde 60 lira arttı

Yeni yıldan bu yana zamlar durdurulamıyor. Kuzu ve dana karkasın kilogramına 20 lira artış yapıldı. Gelen son artışla birlikte 40 günde toplam 60 lira artı yapılmış oldu, karkas etin kilosu 400 lirayı aştı. Kasaplarda ise 500 lirayı buluyor.

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Et fiyatları uçuşa geçti. Yılbaşından bu yana üst üste gelen zamlarla karkas etin fiyatı 400 lirayı aştı. Kasaplarda ise durum farklı. Et vatandaşa maliyetler de hesaplanınca neredeyse 500 lirayı buluyor.

Önceki gün kuzu ve dana karkasın kilogramına 20 lira zam geldi. Dünya’dan Mehmet Hanifi Gülel’e konuşan İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, yılbaşında karkas etin kilogram fiyatının ortalama 250 ile 260 TL arasında değiştiğini belirterek, önceki gün gelen zamlarla kuzu karkas etin kilosunun 410 liraya, dananın ise 310 liraya yükseldiğini söyledi.

Kuzu karkas etin kilosu 410 liraya, dananın ise 310 liraya çıktı

Et ve Süt Kurumu, kesim fiyatlarını durdurmak için ithalata devam ederken, iç piyasada kesim fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Pazar günü yapılan kesimlerde karkas etin kilogramına 20 lira zam geldi. Yılbaşında karkas etin kilogram fiyatının ortalama 250 ile 260 arasında değiştiğini kaydeden İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, önceki gün gelen zamlarla birlikte, son 40 günde 60 lira zamlanarak kuzu karkas etin kilosu 410 liraya, dananın ise 310 liraya çıktığını söyledi.

Danada 310, kuzuda 410 lira

Kuzu karkas etinin görece daha yüksek seyretmesinin nedeninin ‘üreticilerin bu yıl yeterince kuzu çıkmadığını ifade ettiklerini’ dile getiren Tüfekçi, birbirlerine mesaj atarak ‘’malınızı kesmeyin’’ diye uyarılarında bulunduklarına dikkat çekti. Geçen yılın ocak ayında dana karkas etin kilosunun 130 lira olduğunu, bugün ise 310 lira kadar yükseldiğini aktaran Tüfekçi, bugün karkas etin bölgelere göre fiyatının değiştiğini ve İstanbul’da fiyatların danada 310, kuzuda 410 liraya yükseldiğini açıkladı. Tüfekçi, diğer taraftan yurt dışından bu hafta ve önümüzdeki hafta itibarıyla biraz daha yoğun büyükbaş hayvanın geleceğini bildirdi.

Yeni yıl ile birlikte 40 günde 60 lira zam geldiğini ifade eden Tüfekçi, ‘’Normalde bu dönemde süt kuzusu çıkardı ama mal yok diyorlar. Şubat aylarında normalde süt kuzu çıkıyordu ve fiyatlar da biraz gerileme gösteriyordu ama bu yıl yaşanmadı. Fiyatlardaki artış da devam ediyor. Diğer yandan, şu anda bir kilo etin üzerindeki masraf yüzde 25 karkas kemiği, yüzde 30 da personel, işçi gideri, kira, elektrik gideri ve buna ek olarak kilo başına 20 lira da banka komisyonu var. Bunu biz üç yıl önce Ankara’da hesaplamıştık. Aşağı yukarı yüzde 55’e denk geliyor’’ dedi.

En son önceki gün gelen zamla karkas etin kilosunun 20 lira artığını bildiren Tüfekçi, zam öncesinde 290 liraya dana karkas aldıklarını, yeni zamla 310 liraya yükseldiğini kaydetti. Kasaplarda kıymanın kilogram fiyatının ise 500 ile 540 lira arasında değiştiğini aktaran Tüfekçi, kuşbaşı etin fiyatı ise ortalama kıyma fiyatlarının 20 lira üzerinde olduğunu belirtti. Yeni gelen zammın da fiyatlara yansıyacağını vurgulayan Tüfekçi, tüketicilerin kasaba fiyat sorduğunu ve et almadan çıktığını söyledi. Tüfekçi, tüketicilerin Et ve Süt Kurumu tarafından zinc