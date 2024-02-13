BIST 9.156
DOLAR 30,72
EURO 33,12
ALTIN 2.000,89
HABER /  GÜNCEL

Et fiyatlarına zam üstüne zam!  40 günde 60 lira arttı

Et fiyatlarına zam üstüne zam!  40 günde 60 lira arttı

Yeni yıldan bu yana zamlar durdurulamıyor. Kuzu ve dana karkasın kilogramına 20 lira artış yapıldı. Gelen son artışla birlikte 40 günde toplam 60 lira artı yapılmış oldu, karkas etin kilosu 400 lirayı aştı. Kasaplarda ise 500 lirayı buluyor.

Abone ol

Et fiyatları uçuşa geçti. Yılbaşından bu yana üst üste gelen zamlarla karkas etin fiyatı 400 lirayı aştı. Kasaplarda ise durum farklı. Et vatandaşa maliyetler de hesaplanınca neredeyse 500 lirayı buluyor.

Önceki gün kuzu ve dana karkasın kilogramına 20 lira zam geldi. Dünya’dan Mehmet Hanifi Gülel’e konuşan İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, yılbaşında karkas etin kilogram fiyatının ortalama 250 ile 260 TL arasında değiştiğini belirterek, önceki gün gelen zamlarla kuzu karkas etin kilosunun 410 liraya, dananın ise 310 liraya yükseldiğini söyledi.

Kuzu karkas etin kilosu 410 liraya, dananın ise 310 liraya çıktı

Et ve Süt Kurumu, kesim fiyatlarını durdurmak için ithalata devam ederken, iç piyasada kesim fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Pazar günü yapılan kesimlerde karkas etin kilogramına 20 lira zam geldi. Yılbaşında karkas etin kilogram fiyatının ortalama 250 ile 260 arasında değiştiğini kaydeden İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, önceki gün gelen zamlarla birlikte, son 40 günde 60 lira zamlanarak kuzu karkas etin kilosu 410 liraya, dananın ise 310 liraya çıktığını söyledi.

Danada 310, kuzuda 410 lira

Kuzu karkas etinin görece daha yüksek seyretmesinin nedeninin ‘üreticilerin bu yıl yeterince kuzu çıkmadığını ifade ettiklerini’ dile getiren Tüfekçi, birbirlerine mesaj atarak ‘’malınızı kesmeyin’’ diye uyarılarında bulunduklarına dikkat çekti. Geçen yılın ocak ayında dana karkas etin kilosunun 130 lira olduğunu, bugün ise 310 lira kadar yükseldiğini aktaran Tüfekçi, bugün karkas etin bölgelere göre fiyatının değiştiğini ve İstanbul’da fiyatların danada 310, kuzuda 410 liraya yükseldiğini açıkladı. Tüfekçi, diğer taraftan yurt dışından bu hafta ve önümüzdeki hafta itibarıyla biraz daha yoğun büyükbaş hayvanın geleceğini bildirdi.

Yeni yıl ile birlikte 40 günde 60 lira zam geldiğini ifade eden Tüfekçi, ‘’Normalde bu dönemde süt kuzusu çıkardı ama mal yok diyorlar. Şubat aylarında normalde süt kuzu çıkıyordu ve fiyatlar da biraz gerileme gösteriyordu ama bu yıl yaşanmadı. Fiyatlardaki artış da devam ediyor. Diğer yandan, şu anda bir kilo etin üzerindeki masraf yüzde 25 karkas kemiği, yüzde 30 da personel, işçi gideri, kira, elektrik gideri ve buna ek olarak kilo başına 20 lira da banka komisyonu var. Bunu biz üç yıl önce Ankara’da hesaplamıştık. Aşağı yukarı yüzde 55’e denk geliyor’’ dedi.

En son önceki gün gelen zamla karkas etin kilosunun 20 lira artığını bildiren Tüfekçi, zam öncesinde 290 liraya dana karkas aldıklarını, yeni zamla 310 liraya yükseldiğini kaydetti. Kasaplarda kıymanın kilogram fiyatının ise 500 ile 540 lira arasında değiştiğini aktaran Tüfekçi, kuşbaşı etin fiyatı ise ortalama kıyma fiyatlarının 20 lira üzerinde olduğunu belirtti. Yeni gelen zammın da fiyatlara yansıyacağını vurgulayan Tüfekçi, tüketicilerin kasaba fiyat sorduğunu ve et almadan çıktığını söyledi. Tüfekçi, tüketicilerin Et ve Süt Kurumu tarafından zinc

ÖNCEKİ HABERLER
Kış aylarında artan sinüzit şikayetleri yaşam kalitesini düşürüyor
Kış aylarında artan sinüzit şikayetleri yaşam kalitesini düşürüyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Polis genç kızı zor sakinleştirdi
Polis genç kızı zor sakinleştirdi
Denizli Güney’de İYİ Parti ve BBP aynı ismi aday gösterdi önce BBP sonra İYİ Parti adayı oldu
Denizli Güney’de İYİ Parti ve BBP aynı ismi aday gösterdi önce BBP sonra İYİ Parti adayı oldu
Mehmet Şimşek'ten 'ponzi', 'duyum' ve 'tüyo' uyarıları! Temkinli olun, zarara uğrarsınız!
Mehmet Şimşek'ten 'ponzi', 'duyum' ve 'tüyo' uyarıları! Temkinli olun, zarara uğrarsınız!
Seyir halinde takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Seyir halinde takla atan aracın sürücüsü yaralandı
2023 cari açığı piyasa beklentisinin altında OVP'nin üstünde çıktı
2023 cari açığı piyasa beklentisinin altında OVP'nin üstünde çıktı
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu
Van'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu
Beş kez nikah masasına oturan Cem Özer: En büyük başarım boşanmak
Beş kez nikah masasına oturan Cem Özer: En büyük başarım boşanmak
Bursa'ya 15 günlüğüne çalışmaya geldi, hayatını kaybetti
Bursa'ya 15 günlüğüne çalışmaya geldi, hayatını kaybetti
Basketler depremzedeler için ‘Gönülden potaya’ girdi
Basketler depremzedeler için ‘Gönülden potaya’ girdi