Kış aylarında artan sinüzit şikayetleri yaşam kalitesini düşürüyor

Sinüzite karşı uyarılarda bulunan Denizli Özel Egekent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İsmet Çerçi, “Burun tıkanıklığı ve akıntısı ile yüzde ağrı ve dolgunluk hissiyle seyreden sinüzit yaşam kalitesini ciddi derecede düşürüyor” dedi.

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özellikle kış aylarının başlamasıyla birlikte üst solunum yolları rahatsızlıkları da artıyor. Bu hastalıkların en başında ise sinüzit yer alıyor. Fakat sinüzitin tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara neden olan bir sorun olduğu tam olarak bilinmiyor. sinüzit, doğru tanı ve tedavi edilmediğinde farenjit, larenjit, bronşit, orta kulak enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Bazen de göz ya da beyin gibi organlarda sorunlar oluşturabiliyor. Denizli Özel Egekent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İsmet Çerçi, “Yaşam kalitesini yakından etkileyen sinüzit, en sik kış aylarında görülmektedir. Burunda tıkanıklık, boğaz ağrısı, hafif ateş, halsizlik ve adaptasyon güçlüğü, göz ve yüz çevresinde zonklayıcı bir baş ağrısı, burun ve genizden sari yeşil renkli akıntı, ağızda koku ve tat bozukluğu, sinüzitin başlıca belirtileridir. Genellikle yüzün ön kısmında bu ağrı hissedilmektedir. Bu tip baş ağrıları sabahları şiddetli olup, gün içinde ise azalma eğilimi gösteriyor” dedi.

Hastaların yaşam kalitelerine direkt olarak olumsuz etki eden sinüzitten korunmak için alınması gereken önlemleri anlatan Dr. İsmet Çerçi, “Alerjik bir bünyeniz varsa sinüzit riskiniz yüksektir. Bu nedenle alerji tedavinizi aksatmayın ve alerjinizi kontrol altına alin. Sigara dumanı ve kirli hava sinüzit için tetikleyici olabileceği için böyle ortamlardan uzak durun. Çünkü sigara dumanı ve kirli hava partikülleri hava yollarında enflamasyona neden olarak hastalığı alevlendirebilir. Solunan havanın nem düzeyinin uygun seviyelerde bulunmasını sağlamak da sinüzitin önüne geçirebilir. Eğer sinüzit kronik hale gelmişse ve sinüslerin burun içine açılan deliklerinde açılmayacak tıkanıklıklar oluşmuşsa ameliyatla tedavi etmek gerekir. Beraberinde çok ağır bir nazal alerji varsa ve ameliyat sonrası hastanın ilaç tedavisi ile durumu iyi takip edilmezse sinüzit tekrarlayabilir” ifadelerini kullandı.