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Kütahya’da durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde durdurulan şüpheli araçta bin 105,45 gram bonzai ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen içerisinde M.K. (25), M.A. (47) ve E.A. (16 ) isimli şüphelilerin bulunduğu araç, Tavşanlı ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, bin 105,45 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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