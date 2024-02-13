Öğretmen atamasında söz Hazine'de! Atama sayısına hazine karar verecek

Önemli başlıklarla bir araya gelen Kabine Toplantısı'ndan dikkat çeken kararlar çıkarken öğretmenlerin atama kararı gündeme gelmedi. Konu hakkında TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, öğretmen adaylarını üzecek kulis bilgisini canlı yayında açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 4 hafta sonra toplandı ve alınan kararlar açıklandı. Terörle mücadele konusunda kararlılıkla adımlar atılacağı belirtilirken ABD'den gelmesi beklenen F-16'lar için de 'kararın memnuniyet verici' olduğu belirtildi.

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a ziyaretler gerçekleştirecek. 12 sene sonra Mısır'a gerçekleşecek olan ziyarette iki ülke arasındaki görüşmelerin olumluya dönmesi bekleniyor.

"Kabine sonrası açıklama yapacağız"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde öğretmen atamaları konusunda, "Kabine sonrası açıklama yapacağız" demiş konunun toplantıda görüşüleceğini söylemişti. Açıklamaların ardından öğretmenler gözlerini Kabine Toplantı'sından çıkacak karara çevirdi.

Atama sayısına hazine karar verecek

Kabine'den öğretmen ataması konusunda bir karar çıkmazken TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığı kulis bilgilerini paylaştı.

2024 yılı bütçesinin göz önünde bulundurulduğunu belirten Sözcan, bütçe hedeflerinin tutturulması için atama sayılarının gözetildiğini söyledi. "Atama sayısını Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek" diyen Sözcan, bakanlığın henüz çalışmalarını sonlandırmadığını söyledi.