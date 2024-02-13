Hatay’da tarım işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.Abone ol
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkhan - Reyhanlı yolu Torun Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle tarlaya uçtu. Devrilen minibüste bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan kurtarılarak olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.