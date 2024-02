Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul adaylarını tanıtıyor! Protestolar eşliğinde işte CHP'nin İstanbul adayları....

CHP Genel Merkezi'nde büyük krizler eşliğinde belirlenen CHP'nin İstanbul adayları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul'daki törenle tanıtılıyor. Ancak, bazı adaylara yönelik tepkiler nedeniyle İmamoğlu zaman zaman protesto ediliyor. "Bu sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil, bu yoldan dönmek yok!" diyen İmamoğlu, protestocu partilileri susturmakta zorlandı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde CHP'nin İstanbul İlçe Belediye Başkanlarının tanıtımını yapıyor. Belirlenen adaylara itiraz eden ve dün geceden bu yana CHP il başkanlığı ve ilçe teşkilatları önünde protesto eylemi yapan CHP'liler, salonda da Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasına tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu tepkinin geldiği tarafa "Oturun, beni dinleyin" diye seslendi.

"İstanbul seçimi a kişisi b kişisi seçimi değil" diyen Ekrem İmamoğlu, "Bir yol arkadaşınız olarak söylüyorum sonsuz bir mücadele gücüyle sonsuz bir idealizm yolculuğunda gözünü kırpmadan her türlü mücadeleyi vereceğimden hiçbir Allah'ın kulunun kuşkusu olmasın. Bu yoldan dönmek yok. Bu sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil" dedi.

CHP, İstanbul belediye başkan adayları

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Arnavutköy: Tekin Aras

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Bağcılar: Cem Kılıç

Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan

Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

Başakşehir: Mesut Öksüz

Bayrampaşa: Hasan Mutlu

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz: Alaattin Köseler

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu: İnan Güney

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Erhan Güzel

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Esenler: Hasan Dalkıran

Esenyurt: Ali Gökmen

Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen

Fatih: Mahir Polat

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Kızanlar ve üzülenler olacak ama....

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Kızanlar üzülenler olacak, herkes bir şekilde bir zaman dilimi içerisinde bu partide belediye başkanı olarak atandı aday oldu kazandı kazanamadı her biri bir süreç. İçinde yüz tane hikâye çıkar, tartışmalar yapılabilir.

- Sizi burada temin ediyorum ben hepinizin huzurunda il başkanımıza teşekkür ediyorum. İl başkanı kurulan sistemle birlikte tek tek ilçe ilçe araştırarak ilçe başkanlarıyla konuşarak, bakın ben ilçe başkanlığı süreçlerini de bilirim, dolayısıyla aday adaylarına nasıl bir ilgi veya belediye başkanlarına nasıl bir ilgi süreci yaşanıştır bilirim, benim şahit olduğum 4 süreçle ilgili en araştırmacı en demokrat herkese gereken saygıyı gösteren süreç yönetilmiştir.

İstanbul seçimi A kişisi B kişisi seçimi değil

- Adaylarımız partimize hayırlı olsun. İl başkanım sana teşekkür ediyorum, bu kadar net. İstanbul seçimi a kişisi b kişisi seçimi değil. Bir yol arkadaşınız olarak söylüyorum sonsuz bir mücadele gücüyle sonsuz bir idealizm yolculuğunda gözünü kırpmadan her türlü mücadeleyi vereceğimden hiçbir Allah'ın kulunun kuşkusu olmasın. Bu yoldan dönmek yok. Bu sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil.

Burası CHP kürsüsü, herkes saygı duymalı

- Bugün ortaya konan siyaset manzarası gereği bütün oluşumlara rağmen halkın ittifakını, kentin uzlaşmasını, farklı siyaset görüşünde olan insanların bu şehrin çıkarını son damlasına kadar koruyacak şekilde yapılacak büyük bir yolculuk. O bakımdan duygusal tepkisini ya da birtakım kırgınlıklarınızı dile getirin saygıyla karşılıyorum ama burası CHP kürsüsüdür bu kürsünün size duyduğu saygı gibi burada bulunan herkesin de bu kürsüye saygı duyması gerekir.

Kendilerini bir kişiye sorumlu hissediyorlar

- Beş yıldır hiçbir parti ayrımı yapmadan bütün ilçe belediyeleriyle çalışmak için her yolu denedik deniyoruz ama her seferinde bir takım dirençlerle karşılaşıyoruz. Bu direncin kaynağının neresi olduğunu kim olduğunu bütün ülke biliyor. Maalesef özellikle Ak Partili pek çok ilçe başkanı bizimle yan yana gelemediler bile. Görüşlerini almamıza rağmen ilçelerinde yaptığımız her işte onları açılışlara davet ettiğimiz halde onlar gelemediler. Bunu tercih edenler var gelenler de var. Onlara teşekkür ediyorum.

- Ben ilçe beldiye başkanı olarak bir kez bile davet edilmediğim bir kez bile ziyaret edilmediğim, ilçe belediye başkanlığı döneminde yirmi kere gelse onunla gezerdim. Çünkü bu makamlar millete ait makamlar işte bunu anlamıyorlar. Onlar kendilerini vatandaşa değil onlar kendilerini bir kişiye sorumlu hissediyorlar. Bunu yıkacağız, bunu yıkacağız! Talimatı halktan değil bir kişiden alıyorlar.

Yıktık, yıkmaya da devam edeceğiz

- (Erdoğan'ın Hatay'da tartışma yaratan sözlerine) Milletle alay etmek demektir. Bu milletin iradesiyle dalga geçmektir bu. Ama millet aldanmayacak. Göreceksiniz milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü ne yaptıysak bu millet için yaptık hem de onlardan çok daha hızlı ve çok daha ucuza, daha kaliteli ve doğru bir biçimde yaptık.

- İlk dönemde yaptığımız 65 km yolu İstanbul'u beş dönem hem de hükümet 20 yılında kendilerine aitken yönettiler bu kadar çok metroyu yapamadılar. Bu hızla bu kadar düzgün bir finansman yöntemiyle yapabildikleri bir tek dönemleri yok. İsteseler de yapamazlar.

- Onların israf düzenine hizmet eden yönetim anlayışıyla eşe dosta kamu kaynağı dağıtan iş ahlakıyla bu işler yapılamaz. Bakın beş yılda bizden önce akıllarına gelmemiş ihmal edilmiş onlarca konuya el attık. Ne yaptıysak birilerine rant üretmedik yeşil alanları meydanları talan etmedik. Tam tersine buraları ihya ettik, güzelleştirdik. Halktan kaçırılan ne varsa vatandaşın kullanımına açtık.

- Bazen ne yazık ki devletin gücünü bile çekinmeden karşımıza dikmeye çalıştılar. Polisimizi kendi emellerine alet ettiler. Ama biz yılmadık. Valla milletin malını işgal eden varsa orayı gittik yıktık, yıkmaya da devam edeceğiz. Bir kişinin kazandığı değil 16 milyon insanın kazandığı dönemi başlattık. İstanbul'un gücün ve paranın akış yönünü değiştirmeyi başardık. Biz size ihanet ettirmeyeceğiz. Biz İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz.

O eski israf ve ihanet devrine asla...

- Bu şehirde gücün ve özellikle bu akışın yönünü değişmesi hiç kolay olmadı. Soruşturmalar yaşadık engellemeler yaşadık her seferinde İstanbullular yanımızda oldu. 16 milyon insanımızla bu oyunu bozduk. Ben veya biz değil İstanbul başardı diyoruz. İstanbullular gündelik siyasetin bütün küçük hesaplarını alt üst edecek, İstanbullular gözleriyle görüp, yaşadıkları hayatlarını güzelleştirecek büyük değişimin yanında yer almaya devam edecek.

- Bu durum bazı kişi ve partiler ikbal ve beka sorunu olarak görebilirler onlar İstanbul seçimlerini başka mecralara çekmeye çalışabilirler fakat İstanbulluların gündemi belli. İstanbullular daha fazla sosyal destek daha fazla yeşil alan, daha fazla kreş, daha fazla kent lokantası daha fazla spor tesisi istiyor. bütün bunları da ancak bizim başarabileceğimizi görüyor ve biliyor. İstanbullular depreme hazırlıkta sergilediğimiz ciddi politikalar artsın istiyorlar. İstanbullular o eski israf ve ihanet devrine asla geri dönülsün istemiyorlar.

"Bu kardeşiniz size söz veriyor"

- Bu kardeşiniz size söz veriyor; bu şehirde kimsenin inancına kimsenin siyasi düşüncesine kimsenin yaşam tarzına bakmadan ayrımcılık yapmadan adil ve özgür bir kent, bu şehir herkesin şehri. Bu şehir Kürtlerin şehri, bu şehir Alevilerin şehri, bu şehir Boşnakların şehri, bu şehir Ermenilerin şehri, bu şehir Süryanilerin şehri. Bu şehirde 16 milyon özgür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Bu şehirde vatan sever, bayrağını seven Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde cumhuriyetin izinde yürüyecek 16 milyon insan var. İstanbulluların istediği olacak. onun için buradayız.

- Hedefimiz ve parolamız belli, tam yol ileri! İstanbul'a hizmet için tam yol ileri. Yolumuz bahtımız açık olsun. Hep birlikte16 milyonun iktidarına yürüyoruz.