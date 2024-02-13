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Adaylığı çok tartışıldı! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan Haluk Levent VE Gökhan Zan yorumu

Adaylığı çok tartışıldı! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan Haluk Levent VE Gökhan Zan yorumu

CHP'den tekrar aday gösterilmesi tepki çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Gökhan Zan'ın TİP'ten Hatay adayı gösterilmesiyle ilgili "Önemli olan aday olmak değil, ipi göğüslemektir. Hatay'ı biz kazanacağız." dedi. Haluk Levent'e CHP'den Hatay adaylığı götürüldüğü haberlerine ilişkin Savaş "İyi bir insandır, partiden birileri aramış konuşmuş olabilir ama kim olduğunu bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.

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CHP'den tekrar aday gösterilmesi tepki çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Barış Yarkadaş'a konuştu. Yarkadaş, Savaş'la görüşmesini konuk olduğu Taksim Meydanı programında anlattı:

"Hatay'a hizmet için koştuk, koşmaya devam ediyoruz, koşmaya da devam edeceğiz"

"Tartışmaların odağındaki Lütfu Savaş’ı aradım. Bana “Ben şu anda Reyhanlı’dayım. Seçim çalışmalarına devam ediyorum.” dedi. "İsminizin üzerinde tartışma var. Hem isminizin üzerindeki tartışmalar Haluk Levent'e adaylık teklifi, Gökhan Zan'ın adaylığı ile ilgili ne söylersiniz?" diye sordum. Savaş "Bunlar benim beklediğim sonuçlar. Hatay'a hizmet için koştuk, koşmaya devam ediyoruz, koşmaya da devam edeceğiz. Sosyal medyada boy boy fotoğraf verip şunu yaptık bunu yaptık demek ayıptır. Biz yaptıklarımızı reklam gibi anlatmadık. Bizim de daha çok anlatmamız gerekiyor" dedi. Kimi ifade ettiğini sordum yanıt vermedi. 

Gökhan Zan yorumu

Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Gökhan Zan ile ilgili Savaş "Gökhan Zan'ı tebrik ediyorum. Önemli olan aday olmak değil, ipi göğüslemektir. Hatay'ı biz kazanacağız." şeklinde konuştu.

Haluk Levent açıklaması

Haluk Levent'e CHP'den Hatay adaylığı götürüldüğü haberlerine ilişkin Savaş, Yarkadaş'a Haluk Levent iyi bir insandır, Hatay'a çok hizmeti oldu. Partiden birileri aramış konuşmuş olabilir ama kim olduğunu bilmiyorum. Genel Başkanımızın ve MYK’mızın bize güveni tamdır. Biz kendimizden eminiz, biz hizmete devam ediyoruz ve edeceğiz" dedi.

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