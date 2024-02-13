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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ercan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, deprem korkusu yaşayanlara seslendi. Ercan, 9 güvenli ili sıraladı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir

Olası büyük İstanbul depremi için uzmanlardan çeşitli açıklamalar gelmeye devam ederken, Prof. Ahmet Ercan deprem korkusu yaşayanlara taşınabilecekleri 9 ili şöyle sıraladı.

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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir

Ercan'ın açıklamasına göre o iller sırasıyla şöyle:

-Artvin

210
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir

-Rize

310
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir

-Trabzon

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