Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ercan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, deprem korkusu yaşayanlara seslendi. Ercan, 9 güvenli ili sıraladı.
Olası büyük İstanbul depremi için uzmanlardan çeşitli açıklamalar gelmeye devam ederken, Prof. Ahmet Ercan deprem korkusu yaşayanlara taşınabilecekleri 9 ili şöyle sıraladı.
110
Ercan'ın açıklamasına göre o iller sırasıyla şöyle:
-Artvin
210
-Rize
310
-Trabzon
410