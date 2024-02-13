Dolar/TL'de inanılmaz yükseliş! Piyasalarda son durum...

Haftanın yeni işlem gününde piyasalardaki rakamlar merak ediliyor. Dolar dün yükseliş eğiliminde devam etti ve günü yüzde 0,12 artışla kapattı. Bugün Dolar/TL bugün kapanışın hemen üstünde 30,7210'dan işlem görüyor.Abone ol
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 30,7210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 33,0900'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 38,8930'dan satılıyor.
Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 104,2 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin doların diğer para birimleri karşısında güçlü kalmasına destek verdiğini kaydederek bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini bildirdi.