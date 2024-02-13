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Çeşitli suçlardan aranan şahıs Söke’de yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan şahıs Söke’de yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yürütülen çalışmalar sonucu hırsızlık, hakaret ve tehdit suçlarından aranan, hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi’nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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