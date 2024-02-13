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Ergan Dağı’nda yamaç paraşütlü kayak keyfi

Ergan Dağı’nda yamaç paraşütlü kayak keyfi

Yerli ve yabancı yamaç paraşütü sporcuları Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde yamaç paraşütleri ile hem uçtular hem de kayak yaptılar. Adrenalin dolu anları izleyenler keyifli anlar yaşadı.

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Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde konuklara, kayağın yanı sıra yamaç paraşütü imkanı da sağlanıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Ergan Dağı, doğal güzellikleri ve göl manzarasıyla ziyaretçilerine 4 ayrı pistte 12 kilometre boyunca kayak yapma fırsatı sunuyor. Kapalı gondollarla 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkan yamaç paraşütü sporcuları, soğuk havada Erzincan manzarasına karşı uçmanın ve aynı zamanda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Kent merkezine 17 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafede ki Ergan Dağı'nda yer alan kayak merkezine gelen kayak severler, özellikle hafta sonu merkeze gelen sporcular ve tatilciler kayak aktivitesinin yanında yamaç paraşütü de yapmanın keyfini yaşıyor. Yerli ve yabancı 3 yamaç paraşütü sporcusu ise yeni bir branş oluşturduklarını söyleyerek speed flying olarak adlandırılan paraşütle, hem uçtular hem de speed riding kayak yaparak izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattılar.

“Erzincan Ergan Dağı’nda bütün doğa sporlarını aynı anda yapabiliriz”
THK Erzincan Havacılık Eğitim Merkezi Müdürü ve Yamaç paraşütü sporcusu Ali Zaimoğlu, Ergan Dağı’nı diğer dağlardan ve kayak merkezlerinden ayıran en büyük özelliğinin bütün doğa sporlarını aynı anda yapılabildiğinin altını çizerek, “Kış sporları merkezi, aslında doğa sporları merkezi Erzincan’dayız. Bugün ilimizde Snowboard Türkiye Şampiyonası vardı. Biz de kendi branşımızı yapmak istedik. Paraşütlerimizle aynı parkuru kullanmaya çalıştık. Mutluyuz. İlimizde bu tür aktivitelerin devamlı yapıldığını insanlara göstermeye çalışıyoruz. Heyecan arayanları Erzincan’a bekliyoruz. Şuan Erzincan’da kayak devam ediyor. Erzincan’ı ayıran en büyük özellik aslında bütün branşların aynı anda burada yapılabilmesi. Ben paraşütümü alıp Uludağ’da uçamayabilirim, Erciyes’te izin vermezler ama Erzincan’da bütün doğa sporlarını yapmaya izin var. Tabii kurallara uyulduğu takdirde” dedi.

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