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Galatasaray - Sparta Prag maçında düdük çalan isim belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray - Sparta Prag maçında düdük çalan isim belli oldu

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te RAMS Park'ta, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile mücadele edecek.

Bu müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Alejandro Muniz Ruiz olacak.

Galatasaray - Sparta Prag maçında VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Ricardo de Burgos oturacak.

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