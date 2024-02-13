Aladağlar’da tırmanış yaparken düşen dağcı yaralandı

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyü sınırlarında bulunan Aladağlar Parmak Kaya Mevki'inde tırmanış yapan dağcı JAK ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü Üyesi 24 yaşındaki Sibel A.; Emli Vadisi Parmak Kaya Mevki'inde tırmanış yaptığı sırada dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Olayın ihbar edilmesi ile bölgeye JAK, Jandarma Asayiş Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler düşen ve sağ ayağından yaralanan dağcıya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilk olarak Çamardı ilçe Devlet Hastanesi'ne ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.