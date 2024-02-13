Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya bu görüntülerle duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada iki bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Teröristlerden birinin Terörde Arananlar Listesi'nde ‘gri’ kategoride yer alan, ‘Demhat Eylül’ kod adlı Hasip Şimşek, diğerinin ise Memo’ kod adlı Mehmet Akalan olduğu belirtildi.

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Teröristlere destek sağlayan 2 şahsın daha gözaltına alındığını aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

“Diyarbakır ili Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu gerçekleştirilen ‘Kahramanlar-50’ operasyonu kapsamında; komandolarımız, güvenlik korucu timlerimiz ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) desteğiyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ‘Demhat Eylül’ kod adlı Hasip Şimşek ve ‘Memo’ kod adlı Mehmet Akalan adlı teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Ayrıca teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.”

Teröristlerin katıldıkları eylemler

Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının katıldıkları eylemler ise şu şekilde:

Terörist Hasip Şimşek: Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis memuru, 2 sivil vatandaşın şehit edilmesi ve 217 vatandaşın yaralanması. Diyarbakır ili Hani ilçesi, Hani-Topçular kara yolunda bir grup terörist tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 1 askeri personel ve 1 gönüllü güvenlik korucusunun şehit edilmesi. Diyarbakır ili Hani/Topçular Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında Yukarıturalı köyü yol ayrımında icra edilen Şok Yer Kontrol Noktası faaliyeti esnasında, bir grup terörist tarafından yapılan silahlı saldırı sonucunda 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi.

Terörist Mehmet Akalan: Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 6 adet el yapımı patlayıcı (EYP) atılma olayı. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına yönelik el bombası atılması ve tabanca ile ateş açılması. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde Yenişehir Belediyesine ait aracın kundaklanması olayı.

Operasyonu icra eden güvenlik güçlerine teşekkür

Operasyonu icra eden güvenlik güçlerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Kahramanlarımızın kanları yerde kalmayacak. Operasyonu gerçekleştiren MİT mensuplarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.