BIST 9.176
DOLAR 30,72
EURO 33,13
ALTIN 2.001,77
HABER /  DÜNYA

İsrail Hamas arasındaki esir takası görüşmelerinde ilerleme

İsrail Hamas arasındaki esir takası görüşmelerinde ilerleme

İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı için yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Abone ol

İsrail'in Haaretz gazetesinde yayınlanan haberde "İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası için yapılan müzakerelerin yapıcı geçtiği" ifade edildi.

Adı açıklanmayan yabancı bir kaynağa dayandırılan haberde, müzakerelerde son günlerde bazı ilerlemeler olduğu kaydedildi.

Haberde, Hamas'ın önerisini reddeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea ile İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da yer aldığı bir heyeti müzakerelere katılması için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gönderdiğine dikkati çekildi.

İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası için yapılan müzakereler kapsamında 28 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmeye Barnea ve Bar'ın yanı sıra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil katılmıştı.

Hamas, 7 Şubat'ta Paris'teki görüşmelerin ardından 3 aşamalı esir takası ve ateşkesi öngören bir plan sunmuştu.

Netanyahu ise 8 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında Hamas'ın önerisini reddederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 36 otomobilden konsol çaldılar
İstanbul'da 36 otomobilden konsol çaldılar
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Dalaman salep üretim merkezi olma yolunda ilerliyor
Dalaman salep üretim merkezi olma yolunda ilerliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Hükümetler Zirvesi'nde! 'Daha adil bir dünya mümkündür'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Hükümetler Zirvesi'nde! 'Daha adil bir dünya mümkündür'
CHP'de bir istifa daha! Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin istifa etti
CHP'de bir istifa daha! Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin istifa etti
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya bu görüntülerle duyurdu
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya bu görüntülerle duyurdu
Ordu’da 4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı kadın sağ olarak bulundu
Ordu’da 4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı kadın sağ olarak bulundu
Memleket Partisi'nin Ankara adayı belli oldu
Memleket Partisi'nin Ankara adayı belli oldu
Galatasaray - Sparta Prag maçında düdük çalan isim belli oldu
Galatasaray - Sparta Prag maçında düdük çalan isim belli oldu
Aladağlar’da tırmanış yaparken düşen dağcı yaralandı
Aladağlar’da tırmanış yaparken düşen dağcı yaralandı
Aile Bakan Göktaş'tan "Evlilik Kredisi" açıklaması! Kimler başvurabilecek? Hangi şartlar lazım...
Aile Bakan Göktaş'tan "Evlilik Kredisi" açıklaması! Kimler başvurabilecek? Hangi şartlar lazım...
Fahrettin Koca müjdeyi duyurdu! 35 bin sağlık personeli ataması yapılacak
Fahrettin Koca müjdeyi duyurdu! 35 bin sağlık personeli ataması yapılacak